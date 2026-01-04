CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, sarı lacivertli kulübün geleceğine dair önemli bir açıklamada bulundu. Salar, Fenerbahçe'nin ocak ayında Bankalar Birliği'nden çıkacağını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 12:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Murat Salar, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı. Salar, sarı lacivertlilerin ocak ayı içinde Bankalar Birliği'nden çıkacağını duyurdu.

Salar yaptığı paylaşımda, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; Finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.

- Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz.

- Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz.

- Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz.

- Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz.

Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının; Ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
Aslan'dan Fransız yıldıza kanca!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Güvenli odanın kapısını açtı ama kapatamadı! Dakika dakika Maduro'nun son anları: Eşiyle yerlerde sürüklenerek kaçırıldı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla-Levante maçı izleme bilgileri Sevilla-Levante maçı izleme bilgileri 12:56
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! 12:31
De Colo F.Bahçe'ye geri dönüyor! De Colo F.Bahçe'ye geri dönüyor! 12:23
F.Bahçe Guendouzi için Lazio ile anlaştı! F.Bahçe Guendouzi için Lazio ile anlaştı! 12:17
Konyaspor 2 transfer birden açıkladı! Konyaspor 2 transfer birden açıkladı! 12:01
Aslan'dan Fransız yıldıza kanca! Aslan'dan Fransız yıldıza kanca! 11:56
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 11:56
Premier Lig’de dev randevu: Manchester City-Chelsea Premier Lig’de dev randevu: Manchester City-Chelsea 11:09
Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi! Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi! 10:56
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri! İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri! 10:53
Sörloth’tan A. Madrid yönetimine mesaj! Sörloth’tan A. Madrid yönetimine mesaj! 10:39
Tottenham-Sunderland maçı bilgileri! Tottenham-Sunderland maçı bilgileri! 10:28