CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Tümosan Konyaspor 2 transfer birden açıkladı!

Tümosan Konyaspor 2 transfer birden açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Yeşil beyazlılar, Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1,5 yıllığına, Deniz Türüç ile 2,5 yıllığına anlaşarak renklerine bağladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 12:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tümosan Konyaspor 2 transfer birden açıkladı!

TÜMOSAN Konyaspor, Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1,5 yıllığına, Deniz Türüç ile 2,5 yıllığına anlaşarak renklerine bağladı.

Süper Lig'in ikinci sezonu için kamp çalışmalarını Antalya Belek'de sürdüren yeşil-beyazlı takım, Norveç'in Viking takımında oynayan orta saha oyuncusu Sander Svendsen ile 1,5 yıllık, en son RAMS Başakşehir'de forma giyen forvet Deniz Türüç ile de 2,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Her iki oyuncu da atılan imzaların ardından takımın kamp çalışmalarına başladı. Konyaspor, prensipte anlaştığı Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu ve Trabzonspor'dan Arif Boşluk ile de sözleşme imzalaması bekleniyor.

Molde alt yapısında yetişen ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giyen Sander Svendsen, Konyaspor'da 32 numaralı formayı; Twente alt yapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir FK formaları giyen Deniz Türüç ise 9 numaralı formayı giyecek. Konyaspor, kamp çalışmasının birinci etabını 10 Ocak'a kadar Belek'te sürdürecek.

Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
ABD Maduro ve eşini kaçırdı! Ayakta terlik bilekte kelepçe... İlk sözü ne oldu? | Venezuela'nın geçici devlet başkanı açıklandı
Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi!
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Premier Lig’de dev randevu: Manchester City-Chelsea Premier Lig’de dev randevu: Manchester City-Chelsea 11:09
Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi! Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi! 10:56
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri! İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri! 10:53
Sörloth’tan A. Madrid yönetimine mesaj! Sörloth’tan A. Madrid yönetimine mesaj! 10:39
Tottenham-Sunderland maçı bilgileri! Tottenham-Sunderland maçı bilgileri! 10:28
R. Madrid'den şoke eden Arda Güler kararı! R. Madrid'den şoke eden Arda Güler kararı! 10:16
Daha Eski
Trabzonspor G.Saray ile karşılaşacak Trabzonspor G.Saray ile karşılaşacak 09:54
G.Saray Trabzonspor ile karşılaşacak G.Saray Trabzonspor ile karşılaşacak 09:51
Rockets’ta Alperen Şengün şoku! Rockets’ta Alperen Şengün şoku! 09:45
Zaniolo için karar verildi! Transferi... Zaniolo için karar verildi! Transferi... 09:37
Beşiktaş’tan Hartman operasyonu! Beşiktaş’tan Hartman operasyonu! 09:36
Nkunku kararını verdi! F.Bahçe'ye gelecek mi? Nkunku kararını verdi! F.Bahçe'ye gelecek mi? 09:19