Beşiktaş'tan Benfica'ya flaş takas teklifi! Rafa Silva'ya karşılık...

Beşiktaş'ta önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, sol kanat mevkisine bir takviye yapmayı planlarken Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Beşiktaş, Rafa Silva'ya karşılık Benfica'dan o ismi istedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 16:24
Ara transfer döneminin başlamasına günler kala Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar sol kanat mevkisine bir takviye yapmayı planlarken gündemine ise Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup'u aldığı öğrenildi. Beşiktaş, Schjelderup'u kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Benfica'ya ise dikkat çeken bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Beşiktaş, Benfica'nın yeniden renklerine bağlamak istediği Rafa Silva'yı da bu transfer için takas paketine dahil etmeyi önerdi. Haberin devamında siyah-beyazlı ekibin bu transfer için elini çabuk tutması gerektiği çünkü Norveçli futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın oldukça ısrarlı ve görüşmeleri ilerletmiş durumda olduğu belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Andreas Schjelderup'un Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli futbolcu yeni sezonda Benfica formasını 21 maçta giyerken takımına 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.

