Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den "Gazze'ye Destek" yürüyüşüne çağrı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den "Gazze'ye Destek" yürüyüşüne çağrı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek "Gazze'ye Destek" yürüyüşü için resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak taraftarlarına katılım çağrısında bulundular.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 15:31
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den "Gazze'ye Destek" yürüyüşüne çağrı!

Beşiktaş paylaşımında, "İnsanlığın umudunu yeşertmek, zulme dur demek, mazlumların sesini dünyaya duyurmak için Gazzeyi Unutma" İfadelerine yer verdi.

Fenerbahçe ise "İnsanlığın sesi olmak için Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz." notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

DİĞER
