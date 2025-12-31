Beşiktaş ve Fenerbahçe'den "Gazze'ye Destek" yürüyüşüne çağrı!

Beşiktaş paylaşımında, "İnsanlığın umudunu yeşertmek, zulme dur demek, mazlumların sesini dünyaya duyurmak için Gazzeyi Unutma" İfadelerine yer verdi.
Fenerbahçe ise "İnsanlığın sesi olmak için Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz." notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
İnsanlığın umudunu yeşertmek, zulme dur demek, mazlumların sesini dünyaya duyurmak için #GazzeyiUnutma 📍 Galata Köprüsü 🗓 1 Ocak 2026 🕤 08.30 pic.twitter.com/VsPM6VaRWB— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 31, 2025
İnsanlığın sesi olmak için Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.#GazzeyiUnutma 📍 Galata Köprüsü 🗓 1 Ocak 2026 🕣 08.30 pic.twitter.com/XgHYFsWFDK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 31, 2025