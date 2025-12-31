CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig TFF Trendyol Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, kış transfer dönemi için Trendyol Süper Lig harcama limitlerini açıkladı. İşte o limitler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 14:48 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 15:07
TFF'den yapılan açıklamada,

"Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

**Sıralama, 2024-2025 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİ

