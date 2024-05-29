Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile Roberto Carlos arasında ilginç diyalog!

Real Madrid formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler ile bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ve ülkemizde farklı takımlarda teknik adamlık görevini yürütmüş olan efsane futbol adamı Roberto Carlos kulüp televizyonunda bir araya geldiler. İkili kısa süre samimi bir şekilde sohbet ettiler. Carlos'un o sözleri sonrası ise genç yetenek şaşkınlığını gizleyemedi...

1 Haziran Cumartesi günü Borussia Dortmund ile UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek Real Madrid'de, milli futbolcumuz Arda Güler kulüp televizyonunda bir programa katıldı.

Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'un da yer aldığı programda 19 yaşındaki futbolcu, "Madrid taraftarları, sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler." diyerek stüdyodan ayrılırken Roberto Carlos'tan beklenmedik bir hamle geldi.

"ÇOK TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM"

51 yaşındaki futbol adamı Arda Güler'e "Çok teşekkürler kardeşim" dedi ve Arda Güler şaşkınlığını gizleyemeyerek arkasına bakarak stüdyodan ayrıldı.

Bu anlar İspanyol basınında da büyük bir ilgi gördü.