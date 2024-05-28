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Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızını listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 19:01
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Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarak geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürecek.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

BURUK KALIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız Konyaspor maçının ardından ayrılık sinyali verdi.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

TRANSFER KARARI

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeler de belirlendi. Aslan; sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Kanat transferinde Dybala ismi ön plana çıksa da Galatasaray'ın eski Beşiktaşlı yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

LARIN BOMBASI

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla beğeni toplayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Larin, sonrasında Club Brugge'e transfer olmuştu.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Geçtiğimiz sezon başında 7.5 milyon euro bedelle Mallorca'nın yolunu tutan Kanadalı golcü, yeni takımında umduğunu bulamadı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Bu sezon 35 maçta görev alan Larin, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Takvim'in haberine göre, 5 milyon euro bonservis değeri olan oyuncu için Galatasaray'ın girişimlere başladığı iddia edildi.

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