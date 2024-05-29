Haberler Haberler Ev sahibi olmanın en kolay yolu:🏡 Emlak Konut'tan düşük faizli, 4 farklı ödeme seçenekli yeni konut projesi!

Ev sahibi olmanın en kolay yolu:🏡 Emlak Konut'tan düşük faizli, 4 farklı ödeme seçenekli yeni konut projesi!

Emlak Konut yeni kampanyasını vatandaşlara son dakika haberi olarak duyurdu. Ev almak isteyenlere 4 farklı ödeme seçeneği ile yüksek vade sayısı ve düşük peşinatla yüzde 1,29 faiz sunulacak projede detaylar merak ediliyor. Banka ve kefil istenmeden vatandaşları ev sahibi yapacak Emlak Konut'un yeni projesine dair tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:31 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:40
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Ev sahibi olmanın en kolay yolu:🏡 Emlak Konut'tan düşük faizli, 4 farklı ödeme seçenekli yeni konut projesi!

Emlak Konut, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik %1.29 faiz oranıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya, dört farklı ödeme seçeneği sunarak, ev almayı kolaylaştırıyor. Seçenekler arasında peşin ödeme, ara ödemeli planlar ve uzun vadeli taksitler bulunuyor. Konut piyasasında büyük bir ilgi uyandırması beklenen projeyi duyuran Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, bu proje ile banka ve kefil olmadan vatandaşların ev sahibi olabileceğine dikkat çekti.

BÜTÇEYE UYGUN ÖDEME SEÇENEKLERİ

Kampanya'nın birinci koşulunda peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanırken ikinci koşulda yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulunda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü koşul ise yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı ile vatandaşları ev sahibi yapacak. Dördüncü ödeme planında ise yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri bulunuyor.

  1. Peşin ödeme: Yüzde %25 indirim
  2. 3 ara ödeme (6., 12. ve 24. ay)
  3. Yüzde 50 peşinat, yüzde 50'si 24 ay ertelemeli (1,29 vade farkı)
  4. Yüzde 25 peşinat, yüzde 75', 72 aylık sabit artan taksit (1,29 vade farkı)

YÜZDE 1,29 FAİZ ORANI

Projeye ilişkin Hürriyet Ekonomi Servisi'ne detaylı bilgi veren Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşlarımıza ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyamızdan sizlere bahsetmek istiyorum.

Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz.

İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.

Üçüncü koşulumuzda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz.

Dördüncü ve son koşulumuzda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır.

Kampanyamızla ilgilenen, ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilirler."

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