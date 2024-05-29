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Galatasaray'da Fernando Muslera'dan rekor üstüne rekor!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanının sahibi oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:23
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Galatasaray'da Fernando Muslera'dan rekor üstüne rekor!

Sarı-kırmızılı takıma 2011 yazında Lazio'dan gelen Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 13 sezonda 7 Süper Lig kupası kazandı. Uruguaylı file bekçisi, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarındaki şampiyonluklarıyla Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını tek başına elde etti.

Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş, öncesinde Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci unvanını 6 şampiyonlukla elinde bulunduruyordu. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğuyla Güneş'i yakalayan Muslera, bu sezon ise rekoru kırmayı başardı.

BU SEZON KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru ele geçirmişti.

Muslera, bu sezon 37 lig müsabakanın 17'sinde rakiplerine gol izni vermedi ve kendi rekorunu bir adım daha ileri taşıdı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

GALATASARAY KARİYERİ BOYUNCA 5 BAŞKAN VE 9 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ

Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 13 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü.

Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'a transfer edilen Muslera, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'le çalışma fırsatı buldu.

Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Uruguaylı file bekçisi, sonrasında Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor, Domenec Torrent ve Okan Buruk'un da takımında yer aldı.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA ÇIKAN MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU

Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu unvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda toplamda 409 lig (6'sı Süper Final) müsabakasında forma giydi.

Süper Lig'de en fazla forma giyen Muslera'yı 378 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.

508 MAÇIN 182'SİNDE KALESİNİ GOLE KAPADI

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 508 maçta 539 gol yedi.

Söz konusu maçların 182'sinde kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi, 326 karşılaşmada ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Muslera'ya, Galatasaray'da görev yaptığı müsabakalarda üç kez kırmızı, 54 kez de sarı kart gösterildi.

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