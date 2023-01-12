SURVIVOR 2023 KADROSU | Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler takımları belli oldu! - İşte 2023'te Survivor'da yarışacaklar (RESİMLİ)

Yıllardır ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan ve milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Survivor'un yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Bu yıl 15 OCak'ta başlayacak olan heyecanlı yarışmanın konseptinde bir değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz senelerde ünlüler ve gönüllüler olmak üzere iki takımın yarıştığı programa bu yıl Gönüllüler takımı da eklendi. Acun Ilıcalı'nın yarışmacıların isimlerini açıklaması üzerine Survivor 2023 kadrosu merak edilirken Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler takımlarının yarışmacılarını haberimizde derledik. İşte detaylar...
SURVIVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU
BERDAN MARDİNİ
Berdan Mardini kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
Cansu Tuman kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
Murat Eken kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
Seçkin Piriler kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
Ümit Erdim kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
Yusuf Güney kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
Zeynep Alkan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
SURVIVOR 2023 FENOMENLER KADROSU
Alper Rende kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
Aysu Keskin kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
BARIŞ TELLİ
Barış Telli kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
BUSE PLAN
Buse Plan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
CHABY HAN
Chaby Han kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
ELANUR
Elanur kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
HALİL İBRAHİM GÖKER
Halil İbrahim Göker kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
KÜRŞAT JUAN
Kürşat Juan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
SURVIVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSU
ALEYNA
Aleyna kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
ASENA
Asena Demirbağ kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
GİZEM AVCI
KARDELEN
OSMAN CAN
ÖZGÜR TUNGA
WALLISON