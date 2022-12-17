Haberler Kimdir YUSUF GÜNEY KİMDİR? | Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Yusuf Güney'in burcu ne? Boyu ve kilosu kaç?

YUSUF GÜNEY KİMDİR? | Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Yusuf Güney'in burcu ne? Boyu ve kilosu kaç?

Merakla beklenen Survivor 2023'te Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in ardından dördüncü yarışmacı Yusuf Güney oldu. Sevilen şarkılarıyla Türk Pop müziğinin sevilen isimleri arasında yerini alan Yusuf Güney ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Peki, Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Yusuf Güney burcu, boyu ve kilosu ile ilgili tüm yanıtlar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 17:30
YUSUF GÜNEY KİMDİR? | Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Yusuf Güney'in burcu ne? Boyu ve kilosu kaç?

2008 yılında ilk bestesi ve Rafet El Roman ile birlikte seslendirdiği "Aşk-ı Virane" ile başarılı bir çıkış yakalayarak Pop müzik severlerin kalbine taht kuran ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Heyecanla beklenen programın yeni sezonunda Berdan Mardini, Murat Eken, Ümit Erdim gibi ünlü isimler kadroyu oluştururken Acun Ilıcalı'nın açıkladığı son isim olan Yusuf Güney'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Yusuf Güney burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

YUSUF GÜNEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen 38 yaşındaki sanatçı, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan şarkıcı, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı. Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.

Şarkıcı, bu başarıların neticesinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Plak'tan çıkardı. Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan "Heder Oldum Aşkına"ya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde en yüksek olarak 2 numaraya kadar yükselirken, Avrupa Radyo Listesi'nde 99 numarada yer aldı. Mayıs ayında ise albümün ikinci video klibi olarak, sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan "Aşkım Aşklarından Bulasın" seçildi ve bu şarkı da en yüksek olarak 6 numaraya yükseldi. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat, 3 Mayıs 2010'da yine Emre Plak'la çıkarıldı.

Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı isimli maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü, 2014 yılında Hazin isimli single, 2016 yılında Kaptan albümünü, 2018 yılında Yaradanım isimli single, 2019 yılında Çak Bi Beşlik isimli single ve 2020 yılında Duydun mu isimli single çıkarmıştır.

YUSUF GÜNEY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Yusuf Güney'in özel hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını gözlerden ırak yaşayan ünlü şarkıcı, magazin bültenlerinden uzak kalmayı tercih ediyor.

YUSUF GÜNEY BURCU NE? BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1,73 metre boyundaki ve 75 kilo ağırlığındaki Yusuf Güney, İkizler burcudur.

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