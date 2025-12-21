CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Southampton futbolcularından maç sonu Frank Lampard'a saldırı!

İngiltere Championship'in 22. haftasında oynanan Southampton-Coventry City maçının bitiminde yaşanan arbede gündem oldu. Ev sahibi takımın oyuncuları, Coventry'de teknik direktörlük yapan Frank Lampard'a yaptığı kutlamadan dolayı tepki gösterdi. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 10:49
Southampton futbolcularından maç sonu Frank Lampard'a saldırı!

İngiltere Championship'in 22. haftasında Southampton, sahasında Coventry City'yi ağırladı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan konuk ekip, 47. dakikada Jay Dasilva'nın kırmızı kart görmesi ile birlikte 10 kişi kaldı. Southampton'ın 56. dakikada umutları Nathan Wood ile yeşerse de Coventry, zorlu deplasmanda 10 kişi oynayarak skoru korumayı başardı ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard, taraftarlarına doğru yönelerek beraberliği kutladı. Lampard'ın sevinci ve tepkileri nedeniyle bazı Southampton oyuncuları tepki göstermek üzere Lampard'ın üstüne yürüdü. Sahada kısa süreli arbede yaşandı.

Lampard, maçın ardından "Ben böyleyim, duygularımı açıkça belli ederim. Kullandığım dil için özür dilerim, belki onlar da kendi üslupları için özür dilerler." açıklamalarında bulundu.

İŞTE O ANLAR

📹 @SkyFootball pic.twitter.com/v2ceE4iypO

— Coventry City 🐘🇧🇷 (@SkyBluesBR) December 20, 2025

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
