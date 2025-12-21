Southampton futbolcularından maç sonu Frank Lampard'a saldırı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Championship'in 22. haftasında Southampton, sahasında Coventry City'yi ağırladı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan konuk ekip, 47. dakikada Jay Dasilva'nın kırmızı kart görmesi ile birlikte 10 kişi kaldı. Southampton'ın 56. dakikada umutları Nathan Wood ile yeşerse de Coventry, zorlu deplasmanda 10 kişi oynayarak skoru korumayı başardı ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard, taraftarlarına doğru yönelerek beraberliği kutladı. Lampard'ın sevinci ve tepkileri nedeniyle bazı Southampton oyuncuları tepki göstermek üzere Lampard'ın üstüne yürüdü. Sahada kısa süreli arbede yaşandı.

Lampard, maçın ardından "Ben böyleyim, duygularımı açıkça belli ederim. Kullandığım dil için özür dilerim, belki onlar da kendi üslupları için özür dilerler." açıklamalarında bulundu.

