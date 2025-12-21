İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçında oynamayacak isimler...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı başladı. C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, grup aşamasının ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kupadaki derbi öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken iki takımın da kadrosundaki eksikler dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin son olarak Anderson Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklama ile birlikte eksik sayısı 13'e yükseldi. Buna göre Sarı Kanarya'da;

İzinli oldukları gerekçesi ile Ederson ve Jhon Duran, Cezalı olması gerekçesi ile Fred, Sakatlık gerekçesi ile Edson Alvarez, Archie Brown, Nelson Semedo, Anderson Talisca ve Afrika Kupası sebebiyle Dorgeles Nene ile En Nesyri olmayacak. Öte yandan bahis soruşturması sebebiyle Mert Hakan Yandaş ve kadro dışı kararı sebebiyle Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ile Rodrigo Becao da derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure milli takımda olması sebebiyle kadroda yer almayacak. Öte yandan Jota Silva ile Cengiz Ünder'in sakatlık sebebiyle forma giymesi beklenmiyor.

İki takım arasındaki mücadele 23 Aralık Salı günü saat 20:30'da başlayacak.