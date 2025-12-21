CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Aston Villa-Manchester United MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Aston Villa-Manchester United MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Aston Villa ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Unai Emery yönetiminde son 9 maçını da kazanan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Ruben Amrom ile son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kırmızı Şeytanlar, kritik mücadeleyi kazanarak üst sılara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Aston Villa-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 10:54
Aston Villa-Manchester United MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Aston Villa-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de 17. hafta, Aston Villa ile Manchester United arasındaki zorlu randevuya sahne oluyor. Unai Emery yönetiminde son 9 maçını da kazanarak etkileyici bir seri yakalayan Aston Villa, bu çıkışı güçlü rakibi karşısında da devam ettirmek istiyor. Manchester United ise Ruben Amorim döneminde oynadığı son 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak form grafiğini yükseltti. Kırmızı Şeytanlar, bu kritik mücadeleden 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Aston Villa-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Aston Villa-Manchester United maçı 21 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martinez; Cash, Lindelof, Konsa, Maatsen; Onana, Kamara; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

Manchester United: Lammens; Yoro, Martinez, Shaw; Dalot, Mainoo, Fernandes, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko

