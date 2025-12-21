Mainz 05-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 15. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile St. Pauli karşı karşıya geliyor. Ligde son sırada yer alan Mainz, kötü gidişe son verip çıkış yakalamak için bu maçta 3 puanı hedefliyor. St. Pauli ise zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmenin peşinde. 11 puanla 16. sırada bulunan konuk ekip için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Mainz 05-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAINZ 05-ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'da 15. haftada oynanacak Mainz 05-St. Pauli maçı 21 Aralık Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

MAINZ 05-ST. PAULI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mewa Arena'da oynanacak Mainz 05-St. Pauli maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.