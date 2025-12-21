Alanyaspor-Fatih Karagümrük MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u yenerek moral depolayan Joao Pereira'nın ekibi, ligde de bu çıkışı devam ettirmeyi hedefliyor. Fatih Karagümrük cephesinde ise tablo zorlu. Ligin son sırasında bulunan ve Onur Can Korkmaz yönetiminde toparlanma arayan İstanbul temsilcisi, kötü gidişata bu maçla birlikte son vermek istiyor. Futbolseverler ise "Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabını merak ediyor. İşte detaylar...

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı 21 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.