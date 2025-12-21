CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Alanyaspor-Fatih Karagümrük MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Fatih Karagümrük MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup etmeyi başaran Joao Pereira ve öğrencileri, ligde de başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligin son sırasında yer alan Onur Can Korkmaz yönetimindeki İstanbul ekibi ise kötü gidişe son vemrek istiyor. Öte yandan futbolseverler, "Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 09:35
Alanyaspor-Fatih Karagümrük MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u yenerek moral depolayan Joao Pereira'nın ekibi, ligde de bu çıkışı devam ettirmeyi hedefliyor. Fatih Karagümrük cephesinde ise tablo zorlu. Ligin son sırasında bulunan ve Onur Can Korkmaz yönetiminde toparlanma arayan İstanbul temsilcisi, kötü gidişata bu maçla birlikte son vermek istiyor. Futbolseverler ise "Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabını merak ediyor. İşte detaylar...

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı 21 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:05
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
