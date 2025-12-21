Fenerbahçe'ye Anderson Talisca şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İkas Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşma esnasında sakatlık yaşayan Anderson Talisca'nın sağlık durumu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı...

'SAĞLIK DURUMU BİLGİLENDİRME'

'Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR'ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'