Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Anderson Talisca şoku!

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca şoku!

Fenerbahçe, İkas Eyüpspor maçında sakatlık yaşayan Anderson Talisca'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yayımladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 11:13 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 11:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca şoku!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İkas Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşma esnasında sakatlık yaşayan Anderson Talisca'nın sağlık durumu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı...

'SAĞLIK DURUMU BİLGİLENDİRME'

'Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR'ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

