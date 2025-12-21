Fernando Muslera, Arjantin'de ikinci kez şampiyon!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Arjantin Şampiyonlar Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Daha önce ülkemizde forma giymiş ve bu süre zarfında taraftarların gönlünde iz bırakmış iki isim, Fernando Muslera ve Jose Sosa'nın formasını giydiği Estudiantes, Club Atletico Platense ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada gol perdesi, dakika 49'da Platense'den Franco Zapiola'nın golü ile aralandı.

Estudiantes, 79. dakikada Lucas Alario ile skoru eşitledi. 33 yaşındaki Arjantinli santrfor, beraberlik golünün ardından 90+1'de yeniden sahneye çıktı ve takımına kupayı getirecek golü kaydetti. Şampiyonluk maçında Estudiantes'in kalesini 90 dakika boyunca Muslera korudu. 39 yaşındaki Arjantinli eldiven böylelikle yeni takımı ile ikinci şampiyonluğunu elde etti.