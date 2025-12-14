Fernando Muslera'dan büyük başarı! Takımını şampiyon yaptı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Estudiantes, Arjantin Premier Ligi'nin final maçında Racing Club ile kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1'lik skorla biten karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve şampiyonluğun kaderi penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında Estudiantes rakibini 5-4'lük skorla mağlup etti.

Fernando Muslera, Estudiantes'in şampiyonluğu kazandığı maçta 2 penaltı kurtararak yıldızlaştı. Uruguaylı eldivenin kurtarışları sonrası seri penaltı atışlarını kazanan Estudiantes şampiyonluğunu ilan etti.

KUPA KAZANMA GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Türk futbolunda önemli izler burakan Fernando Muslera, kariyerindeki 23. şampiyonluğunu Arjantin'de yaşadı. 39 yaşındaki file bekçisi, özellikle kurtardığı penaltılar sonrası taraftarların büyük beğenisini kazandı.