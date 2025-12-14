CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fernando Muslera'dan büyük başarı! Takımını şampiyon yaptı

Fernando Muslera'dan büyük başarı! Takımını şampiyon yaptı

Arjantin Premier Ligi'nin şampiyonu Estudiantes olurken yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera bu başarıda büyük pay sahibi oldu. Uruguaylı eldiven yaptığı penaltı kurtarışlarıyla takımına şampiyonluğu getirdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 09:09
Fernando Muslera'dan büyük başarı! Takımını şampiyon yaptı

Estudiantes, Arjantin Premier Ligi'nin final maçında Racing Club ile kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1'lik skorla biten karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve şampiyonluğun kaderi penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında Estudiantes rakibini 5-4'lük skorla mağlup etti.

Fernando Muslera, Estudiantes'in şampiyonluğu kazandığı maçta 2 penaltı kurtararak yıldızlaştı. Uruguaylı eldivenin kurtarışları sonrası seri penaltı atışlarını kazanan Estudiantes şampiyonluğunu ilan etti.

KUPA KAZANMA GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Türk futbolunda önemli izler burakan Fernando Muslera, kariyerindeki 23. şampiyonluğunu Arjantin'de yaşadı. 39 yaşındaki file bekçisi, özellikle kurtardığı penaltılar sonrası taraftarların büyük beğenisini kazandı.

