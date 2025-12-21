CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe-Samsunspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Samsunspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. İlk yarının son maçını kazanarak ligde 4. sıradaki yerini korumayı amaçlayan Stanimir Stoilov ve öğrencileri, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Thomas Reis yönetiminde son 7 maçını da kazanamayan kırmızı-beyazlılar ise kötü gidişe son vermek istiyor. Son olarak Avrupa'da Mainz 05'e kaybeden Karadeniz temsilcisi, ligde ise 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Göztepe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 10:22
Göztepe-Samsunspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, Göztepe ile Samsunspor arasındaki önemli mücadeleye sahne oluyor. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatıp ligdeki 4. sıradaki konumunu korumayı hedefliyor. Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor ise son 7 maçta galibiyet alamamanın ardından bu karşılaşmayla birlikte kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Avrupa'da Mainz 05 karşısında alınan yenilginin ardından lige dönen Karadeniz ekibi, 25 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki, Göztepe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanacak Göztepe-Samsunspor maçı 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Bokele, Taha, Heliton, Dennis, Rhaldney, Arda, Cherni, Efkan, Sabra, Juan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Holse, Musaba, Emre, Mouandilmadji.

SAMSUNSPOR KADROSUNDA 7 EKSİK

Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor kadrosunda 7 futbolcu yer almıyor. Bedirhan Çetin, Olivier Ntcham, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly'nin sakatlıklarından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Golcü oyuncu Cherif Ndiaye ise Afrika Kupası'na gitmesinden dolayı kadroda yer alamayacak. Bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel ile kırmızı kart cezalısı Joe Mendes de sahada olamayacak.

Göztepe'de Miroshi ve Olaitan Afrika Kupası'nde mücadele etmek için milli takımlarına giderken, Janderson'un ise sarı kart cezası bulunuyor.

