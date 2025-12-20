Beşiktaş'a Arjantinli stoper: Santiago Ramos Mingo!

Ara transfer döneminde yapacağı hamleler ile sezonun ikinci yarısında nefes almayı hedefleyen Beşiktaş, sürpriz bir isim için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, stoper transferi için Brezilya ekiplerinden Bahia'da forma giyen Santiago Ramos Mingo'yu gündemine aldı.Boca Juniors altyapısından çıktıktan sonra yaklaşık 3 sezon boyunca Barcelona'nın genç takımında forma giyen Ramos Mingo, geçtiğimiz ara transfer döneminde Defensa y Justicia'dan 4.35 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Kulüpte başarılı bir dönem geçiren oyuncunun piyasa değeri 9 ayda 4.5 milyon euro'dan 11 milyon euro'ya kadar yükseldi. Siyah-beyazlıların teklif sunma hazırlığında olduğu aktarılırken Lyon, Southampton ve PSV'nin de devrede olduğu belirtildi.

İŞTE O HABER