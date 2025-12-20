Trabzonspor'a bir Beşiktaşlı daha! Milot Rashica...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, bordo-mavililerde performansı ile adeta küllerinden doğan Ernest Muçi’nin ardından Beşiktaş'ın 29 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Rashica'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 15:29
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çizdiği başarılı grafik ile şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavililerde Edin Visca'nın sezonu kapatma ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından sağ kanat arayışları sürüyor. Bu doğrultuda Fırtına, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcusu Milot Rashica için harekete geçti. Posta'da yer alan habere göre siyah-beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu için yakın zamanda temasa geçileceği aktarıldı. Ernest Muçi'nin Trabzonspor forması ile yakaladığı performansın oyuncu için referans olması bekleniyor.

Kosovalı futbolcu, 2023/24 sezonunda Norwich City'den Beşiktaş'a 5.25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Rashica, 2 asist katkısı sundu.

