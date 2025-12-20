Trabzonspor'a bir Beşiktaşlı daha! Milot Rashica...

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çizdiği başarılı grafik ile şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavililerde Edin Visca'nın sezonu kapatma ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından sağ kanat arayışları sürüyor. Bu doğrultuda Fırtına, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcusu Milot Rashica için harekete geçti. Posta'da yer alan habere göre siyah-beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu için yakın zamanda temasa geçileceği aktarıldı. Ernest Muçi'nin Trabzonspor forması ile yakaladığı performansın oyuncu için referans olması bekleniyor.

Kosovalı futbolcu, 2023/24 sezonunda Norwich City'den Beşiktaş'a 5.25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Rashica, 2 asist katkısı sundu.