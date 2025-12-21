Heidenheim-Bayern Münih MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Heidenheim-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 15. hafta heyecanı, Heidenheim ile Bayern Münih arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Vincent Kompany yönetiminde yenilgi yüzü görmeden yoluna devam eden Bayern Münih, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek zirvedeki konumunu pekiştirmek isteyen Alman devi için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Heidenheim-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HEIDENHEIM-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'da 15. haftada oynanacak Heidenheim-Bayern Münih maçı 21 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

HEIDENHEIM-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Voith Arena'da oynanacak Heidenheim-Bayern Münih maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HEIDENHEIM-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Heidenheim: Ramaj; Keller, Mainka, Siersleben; Busch, Niehues, Schoppner, Fohrenbach; Ibrahimovic, Honsak; Pieringer

Bayern Münih: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Diaz; Kane