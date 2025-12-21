CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Heidenheim-Bayern Münih MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Heidenheim-Bayern Münih MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Heidenheim ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Vincent Kompany yönetiminde namağlup yoluna devam eden Alman devi, zorlu deplasmanda da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Güçlü rakibine karşı etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen Bayern Münih, zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Futbolseverler ise "Heidenheim-Bayern Münih maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Heidenheim-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 11:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Heidenheim-Bayern Münih MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Heidenheim-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 15. hafta heyecanı, Heidenheim ile Bayern Münih arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Vincent Kompany yönetiminde yenilgi yüzü görmeden yoluna devam eden Bayern Münih, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek zirvedeki konumunu pekiştirmek isteyen Alman devi için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Heidenheim-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HEIDENHEIM-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'da 15. haftada oynanacak Heidenheim-Bayern Münih maçı 21 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

HEIDENHEIM-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Voith Arena'da oynanacak Heidenheim-Bayern Münih maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HEIDENHEIM-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Heidenheim: Ramaj; Keller, Mainka, Siersleben; Busch, Niehues, Schoppner, Fohrenbach; Ibrahimovic, Honsak; Pieringer

Bayern Münih: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Diaz; Kane

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
Derbide eksik üstüne eksik!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Güllü'nün kızı Tuğyan cezavindeki ilk gününü anlattı! Sultan Nur'a sitem Ferdi Aydın'a beddua: Tuğberk için ne dedi?
G.Saray'da flaş gelişme! Jakobs...
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide eksik üstüne eksik! Derbide eksik üstüne eksik! 11:55
Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! 11:54
Heidenheim-Bayern Münih maçı detayları Heidenheim-Bayern Münih maçı detayları 11:26
F.Bahçe'ye Talisca şoku! F.Bahçe'ye Talisca şoku! 11:13
Mainz 05-St. Pauli maçı ne zaman? Mainz 05-St. Pauli maçı ne zaman? 11:03
Aston Villa-Manchester United maçı detayları Aston Villa-Manchester United maçı detayları 10:54
Daha Eski
Oyuncular Lampard'a saldırdı! Oyuncular Lampard'a saldırdı! 10:49
Denver'da kazanan Alperen'li Rockets! Denver'da kazanan Alperen'li Rockets! 10:32
Göztepe-Samsunspor maçı detayları Göztepe-Samsunspor maçı detayları 10:22
Muslera ikinci kez şampiyon! Muslera ikinci kez şampiyon! 09:58
G.Saray'da flaş gelişme! Jakobs... G.Saray'da flaş gelişme! Jakobs... 09:45
Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı detayları Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı detayları 09:35