Bursaspor Halil Akbunar ile anlaşma sağladı

Bursaspor Halil Akbunar ile anlaşma sağladı

Bursaspor ara transfer döneminde çalışmaları kapsamında, Eyüpspor'da forma giyen deneyimli futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 18:40 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 18:50
Bursaspor Halil Akbunar ile anlaşma sağladı

Bursaspor ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşil beyazlılar, Eyüpspor forması giyen 32 yaşındaki Halil Akbunar ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Halil Akbunar ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtilerek, transferin hem futbolcuya hem de camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen, forvet ve sağ kanatta oynayan Akbunar, bu sezon ligde 12 karşılaşmada görev alıp, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Tecrübesi ve hücum gücüyle dikkat çeken Halil Akbunar'ın, sezonun ikinci yarısında Bursaspor'un hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor.


