Galatasaray-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Galatasaray-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Fenerbahçe'nin galip geldiği haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Sezonun ilk yarısını lider tamamlamak isteyen Galatasaray'da bazı önemli eksikler bulunuyor.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçı 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başladı.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall