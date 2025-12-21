CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Galatasaray-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Cimbom, RAMS Park'ta oynanan mücadelede 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Ligin ilk devresini zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda önemli eksikler yer alıyor. Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 18:42 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 19:59
Galatasaray-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Galatasaray-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Fenerbahçe'nin galip geldiği haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Sezonun ilk yarısını lider tamamlamak isteyen Galatasaray'da bazı önemli eksikler bulunuyor.

GALATASARAY-KASIMPAŞA KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Galatasaray-Kasımpaşa maçı

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçı 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başladı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall

