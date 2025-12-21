CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan Elazığ'a 'İyiliğe Kanat Aç' ziyareti

Beşiktaş'tan Elazığ’a 'İyiliğe Kanat Aç' ziyareti

Beşiktaş Kulübü tarafından hayata geçirilen ‘İyiliğe Kanat Aç' projesi kapsamında Elazığ’a gelen heyet, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek sosyal sorumluluk çalışmalarına destek verdi.

21 Aralık 2025 Pazar 18:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Elazığ’a 'İyiliğe Kanat Aç' ziyareti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban'ın eşi Evrim Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç'ın eşi Cemafer Kılıç, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı'nın eşi Halide Pınar Batallı, İcra Kurulu ve Sivil Toplum Proje Danışmanı Şule Gökırmak ile Başkan Adalı'nın özel kalem müdürü Yonca Yaş'tan oluşan heyet, program kapsamında ilk olarak Elazığ Hipodromu'nu ziyaret etti. Ziyaretlere, Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin'in eşi Ayşe Yıldız Yeğin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın eşi Arzu Şerifoğulları ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in eşi Ayşen Karayel de katıldı. Heyet, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde kullanılmayan malzemelerin değerlendirilmesiyle oluşturulan empati parkuru, geri dönüşüm kütüphanesi ve oyun parkını gezdi. Ziyarette pasta kesimi yapılırken, katılımcılara çeşitli hediyeler verilerek toplu fotoğraf çekildi.

Ziyaret sırasında konuşan Eren Adalı, 'İyiliğe Kanat Aç Projesi'nin yanı sıra kentte yürütülen diğer sosyal çalışmalarda da birlikte hareket etmek istediklerini söyledi. Heyet daha sonra, Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

