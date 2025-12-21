CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Galatasaray Daikin İzmir’de güldü! Göztepe’yi 3-1 mağlup etti

Galatasaray Daikin İzmir’de güldü! Göztepe’yi 3-1 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Daikin, Atatürk Voleybol Salonu’nda konuk olduğu Göztepe’yi 3-1 yenerek haftayı kritik bir deplasman galibiyetiyle kapattı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 19:14
Galatasaray Daikin İzmir’de güldü! Göztepe’yi 3-1 mağlup etti

Göztepe: 1 - Galatasaray Daikin: 3

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Göztepe: Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hande Naz Sunar, Ceren Kapucu, İlayda Uçak)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Lukasik, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Sylla)

Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 21-25

Süre: 110 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.

