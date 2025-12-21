Ümraniyespor’dan gol şov! Adana Demirspor’u mağlup ettiler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor’u 5-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Jurgen Bardhi hat-trick yaparken, Batuhan Çelik iki golle skora katkı verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 18:02
Trendyol 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Adana Demirspor'u Sponit Ümraniye Stadyumu'nda ağırladı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Ümraniyespor'un gollerini 3, 29 ve 75. dakikalarda Jurgen Bardhi, 24 ve 54. dakikalarda ise Batuhan Çelik kaydetti. Etkili hücum performansıyla rakibine fırsat tanımayan İstanbul temsilcisi, üç puanı farklı skorla hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 21'e yükseltirken, Adana Demirspor -28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Keçiörengücü deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise İstanbulspor'u sahasında ağırlayacak.

