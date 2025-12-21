CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Barcelona La Ceramica’da hatasız! Villarreal’i 2-0’la geçti

La Liga’da zirve yürüyüşünü sürdüren Barcelona, Villarreal deplasmanında Raphinha ve Lamine Yamal’ın golleriyle kazandı. Kırmızı kartın damga vurduğu mücadelede Katalanlar üst üste 8. galibiyetine imza attı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 20:15
İspanya La Liga'da lider Barcelona, deplasmanda Villarreal'e konuk oldu. Estadio de la Ceramica'da oynanan karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Barcelona, form grafiğini sürdürdü.

Mücadelenin 12. dakikasında Raphinha penaltıdan ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Villarreal'de Renato Veiga, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkinci yarıda baskısını artıran Barcelona, 63. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu sonuçla ligde üst üste 8. galibiyetini alan Barcelona puanını 46'ya yükselterek liderliğini korudu. Villarreal ise 35 puanda kaldı ve 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına gidecek. Villarreal ise Elche ile dış sahada karşı karşıya gelecek.

