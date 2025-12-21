Barcelona La Ceramica’da hatasız! Villarreal’i 2-0’la geçti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'da lider Barcelona, deplasmanda Villarreal'e konuk oldu. Estadio de la Ceramica'da oynanan karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Barcelona, form grafiğini sürdürdü.

Mücadelenin 12. dakikasında Raphinha penaltıdan ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Villarreal'de Renato Veiga, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkinci yarıda baskısını artıran Barcelona, 63. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu sonuçla ligde üst üste 8. galibiyetini alan Barcelona puanını 46'ya yükselterek liderliğini korudu. Villarreal ise 35 puanda kaldı ve 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına gidecek. Villarreal ise Elche ile dış sahada karşı karşıya gelecek.