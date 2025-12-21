Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Uğurcan, Singo ve Berkan...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Okan Buruk: "Birincisi, Emre Hoca geleli iki hafta oldu, iki maç 0-0 bitti. Hem o bölümü analiz ediyorsunuz tabii ki hem de iki takım için de milli takıma gidenler, sakatlıklar var. Kulübe anlamında iki takım da daha benzer şeyler var. Rakibimizden de iki oyuncu Afrika Kupası'na gitti, bizden üç..."

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

"Uğurcan'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz. Bu hafta riske etmek istemedik, ayağında ağrısı var. Tatilden sonra antrenmanlara başlayacağını düşünüyoruz. Berkan'ın uzun sürecek. Sakatlığı vardı, antrenmanda nüksetti. Singo saha çalışmalarına başladı, onun durumunu takip edeceğiz. Acele etmek istemiyoruz. Singo da bir kere acele ettik, mecbur kaldık, 3. maçta yeniden sakatlandı." dedi.