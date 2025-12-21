CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Uğurcan, Singo ve Berkan...

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Uğurcan, Singo ve Berkan...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 19:29 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 19:32
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Uğurcan, Singo ve Berkan...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Okan Buruk: "Birincisi, Emre Hoca geleli iki hafta oldu, iki maç 0-0 bitti. Hem o bölümü analiz ediyorsunuz tabii ki hem de iki takım için de milli takıma gidenler, sakatlıklar var. Kulübe anlamında iki takım da daha benzer şeyler var. Rakibimizden de iki oyuncu Afrika Kupası'na gitti, bizden üç..."

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

"Uğurcan'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz. Bu hafta riske etmek istemedik, ayağında ağrısı var. Tatilden sonra antrenmanlara başlayacağını düşünüyoruz. Berkan'ın uzun sürecek. Sakatlığı vardı, antrenmanda nüksetti. Singo saha çalışmalarına başladı, onun durumunu takip edeceğiz. Acele etmek istemiyoruz. Singo da bir kere acele ettik, mecbur kaldık, 3. maçta yeniden sakatlandı." dedi.

