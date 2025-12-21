Göztepe - Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, Göztepe ile Samsunspor arasındaki önemli mücadeleye sahne oluyor. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatıp ligdeki 4. sıradaki konumunu korumayı hedefliyor.

Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor ise son 7 maçta galibiyet alamamanın ardından bu karşılaşmayla birlikte kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Avrupa'da Mainz 05 karşısında alınan yenilginin ardından lige dönen Karadeniz ekibi, 25 puanla 6. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Taha, Cherni, Allan, Dennis, Arda Okan, Rhaldney, Juan, Efkan

Samsunspor: Okan, Soner, Van Drongelen, Borevkovic, Satka, Makoumbou, Emre, Holse, Eyüp, Zeki, Mouandilmadji

GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GÖZTEPE-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanan Göztepe-Samsunspor maçı 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.