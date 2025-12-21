Van Spor FK deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı! İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Van Spor FK deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24, 47 ve 82. dakikalardaki golleriyle Ivan Cedric getirdi.
Ev sahibi ekibin tek golünü 38. dakikada Mario Krstovski kaydetti.
Van Spor FK puanını 24'e yükseltti. İstanbulspor ise 21 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Loshaj'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda yumrukladı.
24. dakikada Jefferson'un uzun pasında sağ tarafta topla buluşan Cedric'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Loshaj'ın pasında ceza sahası içinde Krstovski'nin sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1
47. dakikada sol taraftan ortasında Cedric'in kale alanı sol tarafından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 1-2
67. dakikada Loshaj'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
73. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Cedric'in sol taraftan ceza sahasına girip kaleci İsa'yı geçtikten sonra vuruşunda İstanbulspor savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
81. dakikada Emir'in sağ taraftan çizgiye indikten sonra içeriye çevirdiği topu Cedric, altıpasta tek vuruşla ağlara gönderdi. 1-3