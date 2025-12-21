CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Van Spor FK deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı! İşte maçın özeti

Van Spor FK deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı! İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Van Spor FK deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 21:04 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 21:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Van Spor FK deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı! İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Van Spor FK deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24, 47 ve 82. dakikalardaki golleriyle Ivan Cedric getirdi.

Ev sahibi ekibin tek golünü 38. dakikada Mario Krstovski kaydetti.

Van Spor FK puanını 24'e yükseltti. İstanbulspor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Loshaj'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda yumrukladı.

24. dakikada Jefferson'un uzun pasında sağ tarafta topla buluşan Cedric'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada Loshaj'ın pasında ceza sahası içinde Krstovski'nin sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

47. dakikada sol taraftan ortasında Cedric'in kale alanı sol tarafından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 1-2

67. dakikada Loshaj'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

73. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Cedric'in sol taraftan ceza sahasına girip kaleci İsa'yı geçtikten sonra vuruşunda İstanbulspor savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

81. dakikada Emir'in sağ taraftan çizgiye indikten sonra içeriye çevirdiği topu Cedric, altıpasta tek vuruşla ağlara gönderdi. 1-3

Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt!
G.Saray-Kasımpaşa | CANLI
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı
Buruk'tan sakatlık açıklaması! Uğurcan, Singo ve Berkan...
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boluspor yönetiminden futbolculara tepki! Boluspor yönetiminden futbolculara tepki! 21:17
Van Spor FK deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı! Van Spor FK deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı! 21:03
Milan Baros maç öncesi üçlü çektirdi! Milan Baros maç öncesi üçlü çektirdi! 20:44
Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! 20:32
Barcelona La Ceramica’da hatasız! Barcelona La Ceramica’da hatasız! 20:14
Buruk'tan sakatlık açıklaması! Uğurcan, Singo ve Berkan... Buruk'tan sakatlık açıklaması! Uğurcan, Singo ve Berkan... 19:29
Daha Eski
G.Saray Daikin İzmir’de güldü! G.Saray Daikin İzmir’de güldü! 19:13
Halil Akbunar Bursaspor'da! Halil Akbunar Bursaspor'da! 18:39
Beşiktaş'tan Elazığ’a ziyaret Beşiktaş'tan Elazığ’a ziyaret 18:11
Trabzonspor kafilesi Ankara'ya geldi! Trabzonspor kafilesi Ankara'ya geldi! 18:05
Göztepe-Samsunspor | CANLI Göztepe-Samsunspor | CANLI 18:03
Ümraniyespor’dan gol şov! Ümraniyespor’dan gol şov! 18:02