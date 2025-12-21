CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan net galibiyet! Cimbom ilk yarıyı lider kapattı

Galatasaray'dan net galibiyet! Cimbom ilk yarıyı lider kapattı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’yı RAMS Park’ta konuk eden Galatasaray, Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi’nin golleriyle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ilk yarıyı zirvede tamamladı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 22:02
Galatasaray'dan net galibiyet! Cimbom ilk yarıyı lider kapattı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kazanarak taraftarını sevindirdi.

Galatasaray, karşılaşmada perdeyi 10. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle açtı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elden bırakmayan ev sahibi ekip, 82. dakikada Gabriel Sara ile farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin skorunu ise 88. dakikada Mauro Icardi belirledi.

Bu galibiyetle puanını 42'ye yükselten Galatasaray, ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kasımpaşa ise evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Lucas Torreira'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.

37. dakikada Leroy Sane'nin derinlemesine pasında Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında ceza alanı içi sağ çaprazda Barış Alper Yılmaz pasını Yunus Akgün'e bıraktı. Yunus'un ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada, arka direkte Rolland Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında topla buluşan Mauro Icardi, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Attila Szalai'nin kendi yarı alanında hatalı pasında araya giren Yunus Akgün, pasını Gabriel Sara'ya çıkardı. Sara, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

86. dakikada sağ taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı köşe atışında, ön direkte Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı dışına gitti.

88. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Mauro Icardi, rakiplerini geçip penaltı noktası solundan sağ alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

