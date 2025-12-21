CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün: Yine ilk devreyi lider kapattık!

Galatasaray, Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda ilk golün sahibi Yunus Akgün mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 22:15
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların yıldız ismi Yunus Akgün galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Yunus Akgün: "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok gol atarsak özgüvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz."

"Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde aslolan Galatasaray'dır!" dedi.

