Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! Gheorghe Hagi'yi geçti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, Kasımpaşa'ya attığı golün ardından sarı kırmızılı kulübün tarihine adını yazdırdı. İşte Icardi'nin rekoru...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 22:06
Mauro Icardi, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig'de 60. golünü kaydetti ve Galatasaray'ın bu kulvarda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kulüp tarihine geçti. Sarı-kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, Paşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı. Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.

Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de kaydettiği 25 golle de krallık yarışında zirvede yer almıştı.

Kasımpaşa karşısında 88. dakikada fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9'a çıkardı.

