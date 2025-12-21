CANLI SKOR ANA SAYFA
Kazımcan Karataş: Sezon sonunda şampiyon biz olacağız!

Kazımcan Karataş: Sezon sonunda şampiyon biz olacağız!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup eden Galatasaray’da genç futbolcu Kazımcan Karataş, maç sonrası yaptığı açıklamalarda takım oyununa ve şampiyonluk hedefine vurgu yaptı. İşte Karataş'ın açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 22:25
Kazımcan Karataş: Sezon sonunda şampiyon biz olacağız!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-0'lık net bir skorla geçen Galatasaray'da karşılaşma sonrası futbolcular açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin genç isimlerinden Kazımcan Karataş, alınan galibiyetin ardından hem takım performansını hem de hedeflerini değerlendirdi.

Kazımcan Karataş, sahaya yansıttıkları oyunun skorla doğru orantılı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle sahaya hocamızın söylediklerini yansıttığımız zaman skora da katkı veriyoruz. Takım olarak en iyi mücadelemizi verdik."

Ligin ilk yarısını lider kapatmalarının önemine dikkat çeken genç futbolcu, şampiyonluk hedefini de net bir dille dile getirdi:

"İlk devreyi lider kapatıyoruz. Sezon sonunda da inşallah biz şampiyon olacağız."

Takım içindeki uyum ve tecrübeli oyuncuların katkısına da değinen Kazımcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saha içinde ağabeylerim bana nerede ne yapacağımı gösteriyor. Ben de doğru konumlanarak oynamaya devam ediyorum."

G.Saray'dan net galibiyet!
SON DAKİKA
