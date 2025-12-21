Gabriel Sara: Hedef şampiyonluk!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların yıldızı Gabriel Sara, galibiyetin takım üzerindeki etkisini ve şampiyonluk hedefini anlattı. İşte Sara'nın açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 22:18
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık net skorla geçerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gabriel Sara, üst üste alınan galibiyetlerin takıma büyük bir özgüven kazandırdığını vurguladı.

Sara, "Çok iyi lider olmak, sürekli önde olmak ve devamlı 3 puanlar almak özgüvenimizi tazeliyor. Çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Takıma katkı sağlamanın kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Odaklanmak çok önemli. Kulübede olmak tabii ki kimseyi mutlu etmez ama takıma katkı verebilmiş olmak beni çok sevindirdi. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da ayrıca teşekkür ederim," dedi.

Şampiyonluk hedefinin altını çizen Sara, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız."


