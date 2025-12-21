Gabriel Sara: Hedef şampiyonluk!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık net skorla geçerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gabriel Sara, üst üste alınan galibiyetlerin takıma büyük bir özgüven kazandırdığını vurguladı.

Sara, "Çok iyi lider olmak, sürekli önde olmak ve devamlı 3 puanlar almak özgüvenimizi tazeliyor. Çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Takıma katkı sağlamanın kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Odaklanmak çok önemli. Kulübede olmak tabii ki kimseyi mutlu etmez ama takıma katkı verebilmiş olmak beni çok sevindirdi. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da ayrıca teşekkür ederim," dedi.

Şampiyonluk hedefinin altını çizen Sara, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız."