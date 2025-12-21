Stanimir Stoilov: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdikleri için çok mutlu olduğunu belirtti.

Değerli bir galibiyet aldıklarını aktaran Stoilov, "Bütün Göztepe ailesini, oyuncuları, takımı, kulübü, taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Tabii ki aynı zamanda çözmemiz gereken çok fazla problem vardı maçtan önce. Neredeyse sahaya sürebileceğimiz 11 bu şekildeydi. Çok fazla sakatlık, cezalı oyuncular vardı ama bütün bu sıkıntılara rağmen bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bundan ötürü gerçekten çok mutluyum. Şimdi oyuncularım için biraz dinlenme vakti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Maçtaki 2 golü atan Arda Okan Kurtulan'ın performansına ilişkin soruya da Stoilov, Arda'nın özelliklerini çok iyi bildiklerini, kanat bek oynadığı maçlarda da pozisyonlara girdiğini, genç oyuncunun çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Transferlere ilişkin soruya da Stoilov, en önemli pozisyonun santrafor olduğunu, bunu bir an önce sonuçlandırmak istediklerini ve oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Bu transfer döneminde takımdaki rekabeti artırmaları gerektiğini vurgulayan Stoilov, takıma istedikleri doğru oyuncuları almaları durumunda bazı yabancı oyuncularla yolları ayırabileceklerini dile getirdi.

Stoilov, Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin olduğunu ve bu hedef için mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.