Trabzonspor’dan Özkan Sümer’e saygı dolu anma!

Trabzonspor, kulübün efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefatının beşinci yıl dönümünde resmi sosyal medya hesaplarından anma paylaşımı yaptı. Bordo-mavili kulübün mesajında, Sümer'in Türk futboluna ve Trabzonspor'a kattığı değerler vurgulandı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunda bir devrimin neferi. Meşin yuvarlağın filozofu. Trabzonsporumuzun ve Türk futbolunun yapı taşı. Özkan Sümer'i vefatının beşinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz."
İŞTE O PAYLAŞIM
