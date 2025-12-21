CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'dan Özkan Sümer'e saygı dolu anma!

Trabzonspor, Türk futbolunun öncü isimlerinden Özkan Sümer’i vefatının beşinci yıl dönümünde yayımladığı anlamlı mesajla andı. İşte o mesaj... (TS spor haberleri)

Trabzonspor, kulübün efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefatının beşinci yıl dönümünde resmi sosyal medya hesaplarından anma paylaşımı yaptı. Bordo-mavili kulübün mesajında, Sümer'in Türk futboluna ve Trabzonspor'a kattığı değerler vurgulandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda bir devrimin neferi. Meşin yuvarlağın filozofu. Trabzonsporumuzun ve Türk futbolunun yapı taşı. Özkan Sümer'i vefatının beşinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz."

