Trabzonspor’dan Özkan Sümer’e saygı dolu anma!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, kulübün efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefatının beşinci yıl dönümünde resmi sosyal medya hesaplarından anma paylaşımı yaptı. Bordo-mavili kulübün mesajında, Sümer'in Türk futboluna ve Trabzonspor'a kattığı değerler vurgulandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda bir devrimin neferi. Meşin yuvarlağın filozofu. Trabzonsporumuzun ve Türk futbolunun yapı taşı. Özkan Sümer'i vefatının beşinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz."

İŞTE O PAYLAŞIM