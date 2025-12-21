CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Fas Afrika Uluslar Kupası’na galibiyetle başladı!

Afrika Uluslar Kupası A Grubu açılış maçında Fas, Komorlar’ı 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla giriş yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 00:12
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun açılış karşılaşmasında Fas ile Komorlar karşı karşıya geldi. Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fas 2-0 kazandı.

Kuzey Afrika temsilcisine galibiyeti getiren golleri Brahim Diaz ve Ayoub El Kaabi kaydetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ise 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Fas turnuvaya 3 puanla başlarken, Komorlar ilk maçtan puansız ayrıldı. A Grubu'nun bir sonraki maçlarında Fas, Mali ile karşılaşacak; Komorlar ise Zambiya'ya konuk olacak.

