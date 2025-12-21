Fas Afrika Uluslar Kupası’na galibiyetle başladı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun açılış karşılaşmasında Fas ile Komorlar karşı karşıya geldi. Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fas 2-0 kazandı.

Kuzey Afrika temsilcisine galibiyeti getiren golleri Brahim Diaz ve Ayoub El Kaabi kaydetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ise 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Fas turnuvaya 3 puanla başlarken, Komorlar ilk maçtan puansız ayrıldı. A Grubu'nun bir sonraki maçlarında Fas, Mali ile karşılaşacak; Komorlar ise Zambiya'ya konuk olacak.