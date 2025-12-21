CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sörloth sorusuna Simeone'den yanıt! "Bizim için…"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Girona galibiyeti sonrası düzenlenen basın toplantısında, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth hakkında gelen soruyu yanıtladı. İşte Simeone'nin o açıklaması... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 20:32
LaLiga'nın 18. haftasında deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup eden Atletico Madrid, 2025 yılına galibiyetle veda etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkan Diego Simeone, takımının performansından memnuniyetini dile getirerek, "Bu seviyeyi korumak istiyoruz. Rakiplerimiz çok rekabetçi; kolay olmayacak ama aynı ciddiyetle çalışmayı sürdürmeliyiz" dedi.

Arjantinli çalıştırıcı, transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'la ilgili soruya da açıklık getirdi. Son iki maçta ilk 11'de forma verdiği Norveçli santrfor için Simeone şu ifadeleri kullandı:

"Alex bizim için çok önemli bir oyuncu. Son dönemde kendini daha fazla dahil ve önemli hissediyor. Sahada bunu görüyorsunuz; koşuyor, savunmaları zorluyor, baskı yapıyor. Bize Julian Alvarez, Antoine Griezmann ya da Giacomo Raspadori'nin sunamadığı farklı hücum seçenekleri kazandırıyor."

Girona karşısında 83 dakika sahada kalan Sörloth, yerini Raspadori'ye bıraktı. 30 yaşındaki golcü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 22 maçın 10'una ilk 11'de başladı ve 5 gol kaydetti.

