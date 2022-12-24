ELANUR KİMDİR? | Elanur kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Berdan Mardini, Ümit Erdim gibi isimlerin ardından Elanur da kadroya dahil oldu. Peki, Elanur kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

ELANUR KİMDİR?

Elanur Pat, 30 Aralık 2000'de dünyaya gelmiştir. Aslen Orduludur. Elanur Pat, Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Twitch ve Youtube'da milyonlarca takipçisi bulunmaktadır. "Bela" adlı şarkısı YouTube'da izlenme rekoru kırmıştır.