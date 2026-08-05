LGS 2026 kapsamında liselere yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler nakil sürecine çevrildi. İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda iki ayrı nakil döneminde tercih yapabilecek. Nakil işlemleri, yayımlanan boş kontenjanlar esas alınarak gerçekleştirilecek. İşte 2026 LGS 1. ve 2. nakil başvuru tarihleri ile merak edilen tüm detaylar!

LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte öğrenciler, MEB tarafından açıklanan boş kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercih yapabilecek. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Böylece öğrenciler, boş kalan kontenjanlara göre son kez tercih yapma fırsatı elde edecek.

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil başvuruları, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler, yayımlanan boş kontenjanları inceleyerek tercihlerini belirleyebilecek. Nakil işlemleri, yerleştirme esaslarına göre elektronik ortamda tamamlanacak. Tercih sürecinde okul müdürlüklerinden de destek alınabilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NEREDEN SORGULANIR?

LGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban puanları ve boş kontenjanları MEB tarafından erişime açıldı. Öğrenciler, boş kontenjan listesini MEB'in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi üzerinden inceleyerek nakil tercihlerini buna göre oluşturabilecek. Kontenjanlar, nakil dönemlerinde yapılan yerleştirmelerin ardından güncellenecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR | TIKLA-GÖR

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

İki nakil döneminin tamamlanmasının ardından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. Böylece açık kontenjan bulunan okullara yerleştirme süreci sona erecek.