Haberler Kimdir ÜMİT ERDİM KİDMİR? | Survivor'un yeni yarışmacısı Ümit Erdim kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ÜMİT ERDİM KİDMİR? | Survivor'un yeni yarışmacısı Ümit Erdim kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı olarak açıklanan Ümit Erdim'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hayat Bilgisi dizisi ile çıkış yakalayan oyuncu ve sunucu Ümit Erdim hakkında arama motorlarında araştırılan Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? - Ümit Erdim burcu, boyu ve kilosu... konularını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 15:51 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 15:51
ÜMİT ERDİM KİDMİR? | Survivor'un yeni yarışmacısı Ümit Erdim kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı belli oldu. Berdan Mardini'nin ardından Ümit Erdim'in de Survivor 2023 kadrosuna dahil edildiği açıklandı. Survivor sevenler yeni kadroyu merak ediyor. Peki, Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? İşte detaylar...

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'de doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesi'nde okudu ve buradan mezun oldu. Oyunculuğa merakı bulunan Ümit Erdim, 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yer aldı. Ümit Erdim, ekan kariyerine Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladı. Ardından Hayat Bilgisi ile büyük bir çıkış yakaladı. Gönül ve Selena başta olmak üzere birçok dizide rol alan ünlü oyuncu ve sunucu, katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci oldu. Ümit Erdim'in, Mike isminde bir köpeği bulunmaktadır. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yaptı. 22 Mayıs 2017 tarihinde kimya mühendisi olan ve İngilizce Türkçe tercümanlık yapan Seda Çınar ile dünya evine girdi. Çiftin bu evliliklerinden iki kız çocukları dünyaya geldi.

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