Haberler Basketbol Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Basketbolda Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nın lansmanı ve kura çekimi, Ataşehir Finans Merkezi’nde düzenlendi. İşte kura çekimi sonrasında ortaya çıkan eşleşmeler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 11:04 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 11:40
Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Basketbolda sezonun merakla beklenen organizasyonlarından Ziraat Bankası Türkiye Kupası için geri sayım sona erdi. Kupaya dair lansman ve kura çekimi, Ataşehir Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Takımların eşleşmeleri ve turnuva takvimi kura çekimiyle birlikte belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko

TOFAŞ - Beşiktaş GAİN

Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes

Türk Telekom - Trabzonspor

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak maçların ardından dörtlü final maçları İstanbul'da oynanacak.

