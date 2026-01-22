Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Basketbolda sezonun merakla beklenen organizasyonlarından Ziraat Bankası Türkiye Kupası için geri sayım sona erdi. Kupaya dair lansman ve kura çekimi, Ataşehir Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
Takımların eşleşmeleri ve turnuva takvimi kura çekimiyle birlikte belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko
TOFAŞ - Beşiktaş GAİN
Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes
Türk Telekom - Trabzonspor
Tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak maçların ardından dörtlü final maçları İstanbul'da oynanacak.