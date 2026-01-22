Beşiktaş’a Agbadou transferinde bonservis engeli! Pazarlıklar kilitlendi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için teklifini 15 milyon euro seviyesine kadar yükseltti ancak Wolverhampton cephesi 20 milyon eurodan geri adım atmıyor. Taraflar arasındaki fark pazarlıkları kilitledi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 11:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 12:08
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'da forma giyen Emmanuel Agbadou için girişimlerini sürdürüyor. Ancak iki kulüp arasında bonservis bedeli konusunda ciddi bir görüş ayrılığı bulunuyor.

İngiliz basınında yer alan BBC kaynaklı haberlere göre; Wolves, Fildişi Sahilli stoper için 20 milyon euro talep ediyor. Siyah-beyazlıların son teklifinin ise yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde kaldığı, İngiliz kulübünün şu aşamada istenen rakamın altına inmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Agbadou, geçtiğimiz ocak ayında Stade de Reims'ten 19 milyon euro bonservis bedeliyle Wolverhampton'a transfer olmuştu.

Afrika Uluslar Kupası dönüşünde formasına kavuşamayan 26 yaşındaki savunmacı, Newcastle United ile 0-0 sona eren lig maçında yedek kulübesinde yer aldı.

