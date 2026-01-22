CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Salzburg-Basel MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Salzburg ile Basel karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta kazanarak tur umutlarını sürdürmeyi hedefleyen Avusturya ekibi, 3 puanla 31. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak son haftaya ilk 24'te girmeyi hedefleyen İsviçre temsilcisi ise 6 puanla 26. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Salzburg-Basel maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Salzburg-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 11:26
Salzburg-Basel maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı Salzburg ile Basel arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak tur şansını canlı tutmak isteyen Salzburg, 3 puanla 31. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana çıkacak Basel ise 6 puanla 26. basamakta bulunurken, alacağı bir galibiyetle son haftaya ilk 24 içinde girmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Salzburg-Basel maçının oynanacağı tarih, saat ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Salzburg-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SALZBURG-BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak Salzburg-Basel maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

SALZBURG-BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg-Basel maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

