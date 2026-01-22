CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Nice-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nice-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Nice ile Go Ahead Eagles karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve 0 puanla ligin son sırasında yer alan Fransa temsilcisi, ilk puanlarını almak istiyor. Turnuvaya devam etmenin yollarını arayan Hollanda ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak puanını 9'a çıkartmayı amaçlıyor. Peki, Nice-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 13:07
Nice-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nice-Go Ahead Eagles maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta programında Nice ile Go Ahead Eagles kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Turnuvada henüz puanla tanışamayan ve son sırada yer alan Nice, taraftarı önünde ilk puan ya da puanlarını alarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen Go Ahead Eagles ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp puanını 9'a yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Nice-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE-GO AHEAD EAGLES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak Nice-Go Ahead Eagles maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

NICE-GO AHEAD EAGLES MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Riviera'da oynanacak Nice-Go Ahead Eagles maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

