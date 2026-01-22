Nice-Go Ahead Eagles maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta programında Nice ile Go Ahead Eagles kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Turnuvada henüz puanla tanışamayan ve son sırada yer alan Nice, taraftarı önünde ilk puan ya da puanlarını alarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen Go Ahead Eagles ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp puanını 9'a yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Nice-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE-GO AHEAD EAGLES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak Nice-Go Ahead Eagles maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

NICE-GO AHEAD EAGLES MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Riviera'da oynanacak Nice-Go Ahead Eagles maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.