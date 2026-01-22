Utrecht-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Utrecht ile Genk karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta ilk galibiyetini almayı hedefleyen Hollanda ekibi, tur umutlarını son maça taşımak istiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8'e yükselmenin hesaplarını yapan Belçika temsilcisi ise 10 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Utrecht-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 13:15
Utrecht-Genk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Utrecht ile Genk kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmayla ilk galibiyetini alarak tur şansını son haftaya taşımak isteyen Utrecht, taraftar desteğini arkasına almayı amaçlıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Genk ise 10 puanla 16. sırada yer alırken, alacağı bir galibiyetle ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmanın peşinde. Peki, Utrecht-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UTRECHT-GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada oynanacak Utrecht-Genk maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

UTRECHT-GENK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galgenwaard Stadyumu'nda oynanacak Utrecht-Genk maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
