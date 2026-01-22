Anadolu Efes-Olympiakos MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de 24. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Olympiakos'u ağırlamaya hazırlanıyor. Lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında çıkış yakalayarak kötü seriye son vermek ve galibiyet sayısını 7'ye yükseltmek istiyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu önemli karşılaşma öncesinde basketbolseverler, maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merakla takip ediyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 24. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Olympiakos maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Olympiakos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin altında kalan Anadolu Efes, oynadığı 23 maçta 6 galibiyet alırken, 17 mağlubiyet yaşadı.

OLYMPIAKOS İSTATİSTİKLERİ

İstanbul deplasmanına konuk olamaya hazırlanan Olympiakos, bir maçı eksik olup, 22 karşılaşmada 14 galibiyet ve 8 yenilgi aldı.